Almada fala em tom de despedida do Botafogo

Almada falou em tom de despedida do Botafogo. A derrota para o Pachuca (MEX) por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), em Doha, pela segunda fase do Intercontinental, marcou a despedida do meia argentino. Na zona mista do 974 Stadium, no Qatar, o garoto do Fuerte Apache mesmo confirmou a tendência de transferência para o Lyon.

Na mensagem do “adeus”, em entrevista à CazéTV, Almada agradeceu à torcida do Glorioso.

“A verdade é que este grupo vai ficar marcado na minha carreira, lindo, unido, de família, mas tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir para o Lyon. Creio que se vai cumprir. Agradeço a toda a gente do Botafogo pelo apoio e pelo carinho. Vão ficar sempre no coração”, disse o meia.

Almada começou no banco no jogo da eliminação do Botafogo no Mundial de Clubes. Porém, ele foi uma das figuras emblemáticas nas conquistas do Brasileirão e da Copa Libertadores.

“Obviamente, a viagem afetou um pouco, mas foi decisão do Mister entrar com outros jogadores para começar. Creio que está bem. A sensação é um pouco amarga, mas colocando na balança, o ano que tivemos e os títulos que ganhamos, ficamos orgulhosos de nós mesmos e contentes”, completou o argentino.

