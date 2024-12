Dupla do São Paulo é oferecida ao Cruzeiro. Saiba quem são os jogadores

O Cruzeiro recebeu o contato de empresários para contratar dois jogadores que atualmente estão no São Paulo: o atacante Luciano e o zagueiro Arboleda.

O programa ‘Os Donos da Bola’, da ‘TV Bandeirantes’, antecipou a informação. Apesar do contato e dos bons nomes oferecidos, a diretoria do Cruzeiro rejeitou a possibilidade de contratar os atletas devido aos valores envolvidos na negociação.

Após o Campeonato Brasileiro, Luciano não confirmou se permaneceria no São Paulo. Ele tem contrato até dezembro de 2026. Internamente, é considerado um jogador importante para o São Paulo e bom de grupo. No entanto, a diretoria paulista não tem nenhum jogador como “inegociável”.

O caso de Arboleda, por outro lado, é diferente. Ele terminou a temporada como reserva. O defensor não é visto como indispensável, mas, no momento, não recebeu nenhuma proposta para deixar o Tricolor. Seu contrato vai até dezembro de 2027.

O Cruzeiro está, de fato, no mercado para as duas posições, conforme apuração do Jogada10. No entanto, no caso da zaga, a expectativa é contratar um atleta titular absoluto, que não apresente grandes oscilações. Já no ataque, a ideia é ter Dudu e Gabigol no elenco já em janeiro.

