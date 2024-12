Ceni e Libertadores 2025: o que pesa contra o Atlético na possível saída de Everson

O Bahia formalizou uma proposta para comprar o goleiro Everson. Nos bastidores, o negócio é tratado como difícil devido aos valores envolvidos. No entanto, o Tricolor conta com alguns fatores que atraem o goleiro atleticano.

O primeiro fator é a possibilidade de trabalhar com Rogério Ceni. Everson já declarou em outras ocasiões que o ex-goleiro é um dos seus ídolos na profissão. Ambos, aliás, já trabalharam juntos no São Paulo, o que anima Everson.

“Ali comecei a me tornar homem. Foi muito bom trabalhar com meu ídolo. Todos os treinos, o Rogério me dava conselhos, não só como profissional, mas como ser humano. Ele elogiava muito a minha agilidade e velocidade, dizia que eu tinha que manter isso porque a técnica iria ficar perfeita com o tempo”, disse Everson em entrevista à “ESPN”, em 2021.

Ceni e Everson treinavam juntos, e o goleiro recorda esses momentos com carinho.

“É um cara que sempre me ajudou, me chamava para fazer disputas de pênaltis. Ele falava: ‘gosto de treinar pênaltis e faltas porque você me dá muitas dificuldades. Você não sai antes’.”

Outro ponto que motiva o goleiro atleticano é a possibilidade de disputar a Libertadores. O Bahia garantiu uma vaga na competição e retorna após 36 anos. Já o Galo ficou fora, após perder as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, e disputará a Copa Sul-Americana em 2025.

Por outro lado, a multa para tirar Everson do Galo é considerada muito alta pelo Bahia. Além disso, com contrato até o fim de 2025, o arqueiro poderá assinar um pré-contrato no meio do ano e sair sem custos ao final da temporada. Portanto, a negociação é vista como complicada.

A negociação

O Tricolor ofereceu um contrato de três temporadas e vencimentos em torno de R$ 1 milhão por mês. O Galo, por sua vez, pretende iniciar as conversas com o goleiro para renovar o contrato.

“Primeira oportunidade que tenho de falar. Não chegou nada, meu foco sempre foi, já deixei claro, continuar no Atlético, de estender o meu tempo aqui. Esse é o meu desejo”, afirmou Everson no fim da temporada.

As negociações devem avançar nos próximos dias. No entanto, até lá, o goleiro precisa se apresentar no dia 8 de janeiro para iniciar a pré-temporada com a camisa do Galo.

