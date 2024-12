Raphinha marca em vitória do Barça e City despenca; veja resumo da Champions

A sexta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões chegou ao fim nesta quarta-feira (11/12), após mais nove partidas da elite europeia, e separou os gigantes entre os que se tranquilizaram e os que estão com a corda no pescoço. A duas rodadas do fim, a tarde com muitos gols na Europa teve placares apertados, crise agravada e brasileiro decisivo. Confira o resumo.

Deu Barça no principal confronto do dia, contra o Borussia Dortmund, na Alemanha. A vitória da equipe catalã no confronto direto passou novamente pelos pés de Raphinha, que fez o primeiro no triunfo por 2 x 3 e assumiu a vice-artilharia da Champions, com seis gols em seis jogos. O resultado levou os espanhois para a segunda colocação geral, uma posição na frente do Arsenal, que venceu o Monaco por 3 x 0 com show de Bukayo Saka, autor de duas bolas na rede e uma assistência.

No outro compromisso que dividia os holofotes da tarde e serviu como um tira-teima antecipado do Super Mundial de Clubes de 2025, a Juventus fez 2 x 0 no Manchester City e aumentou a crise no time de Pep Guardiola. Os ingleses, campeões em 2022/23, caíram para 22º e estão ameaçados com a chance de uma eliminação precoce. Em partidas menos complicadas, Atlético de Madrid e Milan fizeram o dever de casa e venceram Slovan Bratislava e Estrela Vermelha, respectivamente.

O restante dos jogos do dia trouxe gols aos montes. Marcando presença entre os classificados diretos para as oitavas de final, o Lille venceu o Sturm por 3 x 2, enquanto o Stuttgart goleou o lanterna Young Boys por 5 x 1 e o Feyenoord venceu o Sparta Praga por 4 x 2, com gol do brasileiro Igor Paixão. A única partida na qual a rede não balançou foi para Benfica e Bologna, que empataram em 0 x 0.

Com os resultados do dia, o Liverpool segue isolado na liderança, com 18 pontos, seguido pelo Barcelona, com 15. O restante da zona de classificação direta tem seis equipes empatadas com 13 pontos, separadas apenas pelo saldo de gols. A repescagem está recheada de gigantes, com Dortmund (9º), Bayern de Munique (10º), Atlético de Madrid (11º), Milan (12º), Juventus (14º), Benfica (15º), Real Madrid (20º) e Manchester City (22º), enquanto o PSG (25º) é o maior destaque entre os momentaneamente eliminados.

A Liga dos Campeões retorna apenas no ano que vem, nos dias 21 e 22 de janeiro para a disputa da sétima rodada. A bateria decisiva será uma semana depois, em 29 e 30 de janeiro.