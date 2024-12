Fogo amigo mina nosso futebol

É impressionante como a CBF trabalha contra os clubes brasileiros. E não é de hoje! Os cartolas conseguem estabelecer a fórmula mágica de parar o calendário do nosso futebol na Data Fifa e voltar no dia seguinte. A impressão é que não gostam do futebol jogado aqui, uma vez que fazem de tudo para impedir a presença dos craques, que, em teoria, estariam na nossa Seleção ou em outras.

E o “boicote” parece não parar por aí. Campeão brasileiro e da Libertadores da América, o Botafogo foi obrigado a fazer uma viagem exaustiva, depois de entrar em campo, por exigência da CBF, pela quinta vez em somente 15 dias. Absurdo.

E isso dificilmente vai mudar nos próximos anos. É claro que os clubes e os jogadores têm total responsabilidade por concordarem com um calendário insano. Afinal, aceitam todas as decisões da forma mais plácida e cordial possível e permitem que a atual diretoria praticamente se perpetue no cargo.

Somos quase que imbatíveis na América do Sul, não pelo trabalho da CBF, mas pela enorme diferença financeira entre os países, e claro, os clubes. Agimos contra nós mesmos. Do jeito que as coisas caminham, jamais chegaremos em condições de igualdade com as grandes equipes do futebol mundial.

Nem a icônica seleção brasileira consegue competir há longos anos. Somos miúdos há um bom tempo, reflexo de uma mentalidade tacanha, pequena, atarracada. E para os próximos anos? Vamos progredir? Difícil demais, quase impossível, para cartolas que punem os clubes que investem e, principalmente, são vencedores.

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10

