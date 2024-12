Barboza desabafa: ‘O avião era ruim. Não há corpo que aguente’

Badalado e midiático, o avião do New England Patriots, franquia da NFL (liga de futebol americano), atrapalhou mais do que ajudou o Botafogo na viagem do Rio de Janeiro a Doha. Foram 17 horas de voo, tempo suficiente para um dos jogadores mais simbólicos do elenco do Glorioso reclamar. Nesta quarta-feira (11), após a derrota para o Pachuca por 3 a 0, pela segunda fase do Mundial de Clubes, o zagueiro Barboza fez um forte desabafo.

“Muito difícil. O avião era ruim. Não conseguimos viajar da melhor maneira. Chegamos há dois dias e dormimos muito pouco. E estes detalhes custam caro no fim. Não há corpo que aguente. É muto jogo e pouco tempo. Tentamos, brigamos e não conseguimos”, disse o beque argentino, em entrevista à CazéTV.

Barboza, agora, só pensa nas férias.

“Merecemos descansar e deixar o futebol de lado durante um mês. Quero reencontrar minha família na Argentina e fazer um belo churrasco para comemorar os títulos que ganhamos”, afirmou o zagueiro campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo.

Com a queda para o Pachuca, o Botafogo encerra 2024. Já os mexicanos enfrentam o Al-Ahly, do Egito, no sábado (14), pela semifinal do Intercontinental.

