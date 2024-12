Caio Bonfim é eleito o atleta do ano do Prêmio Brasil Olímpico

Rio de Janeiro — Quatro meses atrás, um talento de Sobradinho engatou a quarta marcha em busca de um sonho. Caio Bonfim tinha a ambição de dar ao Brasil a primeira medalha olímpica na marcha atlética, após as tentativas frustradas nas edições de Londres, Rio, Tóquio. Em 1º de agosto, cruzou a linha de chegada em segundo aos pés da Torre Eiffel, na versão de Paris-2024, colocou a modalidade marginalizada no mapa do mina de conquistas do país e entrou em evidência. Nesta quarta-feira (11/12), o brasiliense de 33 anos foi novamente coroado ao vencer Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Edival Pontes (taekwondo) ser eleito o atleta masculino do ano do Prêmio Brasil Olímpico.

A conquista individual impulsiona a carreira do talento das pistas de Sobradinho. O atleta que sofria preconceitos durante os treinos no Distrito Federal curte a onda da prata obtida há 133 dias e surfa na onda de popularidade. A escolha do colégio eleitoral formado por especialistas pela escolha dele como o principal competidor do Brasil em 2024 dá a dimensão disso. Durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, Caio tinha 15.100 seguidores no Instagram. Hoje, tem os passos acompanhados mais de 455 mil fãs para além de Brasília.

O marchador que chegou se aventurar no futebol durante a juventude está com a bola toda. Além de atleta, virou palestrante, inspirador e incentivador. Tem participados eventos pelo país. Recentemente, foi embaixador dos Jogos da Juventude, em João Pessoa (PB). Caio não esconde a alegria da nova fase da carreira, cheia de holofotes. Não à toa, comemorou dobradinha na noite de gala. Além do prêmio principal da noite, colocou na mala de volta para o DF o troféu de Atleta da Torcida, de votação popular.

“É mais fácil marchar 20km do que vir aqui. Quero agradecer, me senti muito abraçado durante os Jogos. Ser treinado pelos meus pais e levar o legado deles e esse prêmio para casa, mostra que valeu a pena. É um momento muito especial para a nossa família, pois batalhamos muito nesse esporte. Das inscrições às piadinhas na rua, muito obrigado por respeitarem o nosso esporte”, discursou, emocionado.

O Distrito Federal se orgulha de ter pela primeira vez o melhor atleta masculino. Até ontem, o maior protagonismo do país na cerimônia promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil havia sido com a hoje senadora Leila Barros. Há 24 anos, a medalhista de bronze com a Seleção de vôlei em Atlanta-1996 e Sydney-2000 foi eleita nossa principal competidora. Caio quebra esse tabu.

Feminino

Caio Bonfim era considerado favorito ao troféu de melhor atleta masculino, mas tinha a concorrência pesada de dois medalhistas em Paris. No feminino, embora tivesse a concorrência da campeã olímpica do judô, Beatriz Souza, e da popular Ana Sátila (canoagem slalom), Rebeca Andrade fez prevalecer a lógica ao conquistar o quarto prêmio consecutivo de melhor atleta da categoria feminina. Feito inédito na tradicional cerimônia, realizada desde 1999. Ela se igualou a Isaquias Queiroz como maior vencedor do principal prêmio do “Oscar” do esporte olímpico brasileiro.

O Prêmio Brasil Olímpico chama a atenção para muito além das medalhas. Embora não tenha conquistado nenhuma medalha nas 15 provas disputadas em Paris-2024, Ana Sátila entra na vitrine dos destaques do Brasil. Responsável pelos melhores resultados do país em Olimpíadas, com a quarta colocação no caiaque e a quinta na canoa, a mineira de 28 anos mostrou até onde é possível levar uma modalidade sem tanto prestígio e popularidade. Nesta quarta-feira (11/12), levou o troféu Inspire.

A judoca Bia Souza reforça o protagonismo das mulheres e negras. Apesar de não ter recebido o prêmio de melhor do ano, a paulista de Itariri comemora a excelente frase. Na véspera de cerimônia na Cidade Maravilhosa, foi indicada ao troféu de melhor judoca do mundo em 2024, promovido pela Federação Internacional (IJF, na sigla em inglês).

Outros prêmios foram distribuídos na noite carioca, como para os melhores atletas de cada uma das modalidades olímpicas (veja a lista completa abaixo). Brasília também esteve representada com Stephan Barcha, o escolhido do hipismo saltos. Mente por trás de cinco medalhas olímpicas do vôlei verde-amarelo, o técnico José Roberto Guimarães foi homenageado com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva pelos serviços prestado ao esporte.

Durante a cerimônia, foi exaltada a participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O país se despediu da França com 20 medalhas — três ouros, sete pratas e 10 bronzes. O resultado foi o segundo melhor em pódios, atrás somente da campanha em Tóquio-2020.

Bastidores da jornada na França foram revelados, ontem, durante exibição do documentário Missão Paris: a trajetória do COB do Time Brasil até os maiores Jogos Olímpicos da história. O primeiro episódio foi disponibilizado ontem no canal do Time Brasil no YouTube. Os próximos irão ao ar hoje e manhã. O objetivo é destacar a complexidade e o trabalho multidisciplinar da equipe envolvida, além de destacar o trabalho dos atletas e dedicação de outros profissionais.

O Prêmio Brasil Olímpico encerra oficialmente o ciclo esportivo e de poder. No próximo mês, o presidente Paulo Wanderley Teixeira dará lugar a Marco Antônio La Porta. O ex-chefão da Confederação Brasileira de Triahtlon orquestrará o esporte para o ciclo dos Jogos de Los Angeles-2028.

Para 2025, La Porta terá orçamento de R$ 594 milhões. Desse total, R$ 482 milhões serão destinados exclusivamente às ações esportivas e R$ 265 milhões repassados diretamente às Confederações vinculadas. Valor recorde. Os principais recursos do COB são provenientes da Lei das Loterias e de patrocinadores, como a Caixa Econômica Federal.

Homenagem

O Prêmio Brasil Olímpico homenageou lendas e personagens do esporte que morreram em 2024: o tetracampeão mundial, Zagallo; o narrador Silvio Luiz; o pugilista Maguila; o ex-jogador de vôlei de Pampa; o ex-judoca Luiz Onmura; o jornalista esportivo Apolinho; e os nove integrantes do projeto Remar para o Futuro, vítimas de acidente no Paraná.

Todos os premiados

Troféu Rei Pelé Feminino - Rebeca Andrade

Troféu Rei Pelé Masculino - Caio Bonfim

Atleta da Torcida - Caio Bonfim

Prêmio Inspire - Ana Sátila

Prêmio Adhemar Ferreira - José Roberto Guimarães

Revelação - Gustavo “Bala Loka”

Treinador masculino individual - Francisco Porath

Treinador feminino individual - Sarah Menezes

Treinador masculino coletivo - Arthur Elias

Equipe mista - Judô

Equipe do ano - Seleção Brasileira feminina

Destaques dos Jogos da Juventude: Giovana Fioromonte (judô) e Lucio Filho (natação)

Influenciadora do ano: Flávia Saraiva

Atletismo - Caio Bonfim

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Boxe - Beatriz Ferreira

Badminton – Juliana Vieira

Basquete 3x3 – Luana Batista

Basquete 5x5 – Marcelinho Huertas

Breaking – B-Girl Mini Japa

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Racing – Paola Reis

Ciclismo de Estrada – Ana Vitória ‘Tota’ Magalhães

Ciclismo Mountain Bike – Ulan Galinski

Ciclismo de Pista – Wellyda Rodrigues

Desportos no Gelo – Nicole Silveira

Desportos na Neve – Zion Bethonico

Escalada Esportiva – Rodrigo Hanada

Futebol – Lorena

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica Rítmica - Barbara Domingos

Ginástica de Trampolim - Ryan Dutra

Handebol – Bruna de Paula

Hipismo Adestramento – João Victor Oliva

Hipismo CCE – Rafael Lozano

Hipismo Saltos – Stephan Barcha

Hóquei Sobre a Grama – Lucas Varela

Judô - Beatriz Souza

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Nado Artístico - Marina Postal e Eduarda Mattos

Natação - Guilherme Costa

Pentatlo Moderno – Isabela Abreu

Polo Aquático – Gabriel Sojo

Remo – Lucas Verthein

Rugby Sevens – Thalia Costa

Saltos Ornamentais - Ingrid Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Surfe - Tatiana Weston-Webb

Taekwondo - Edival Pontes

Tênis - Beatriz Haddad Maia

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinícius D'Almeida

Tiro esportivo – Geovana Meyer

Triatlo - Miguel Hidalgo

Vela – Bruno Lobo

Vôlei – Gabi Guimarães

Vôlei de Praia - Duda Lisboa e Ana Patrícia

Wrestling Greco-Romana – Joilson Junior

Wrestling Livre – Giulia Penalber

*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)