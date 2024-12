Botafogo lidera ranking da Série A com maior valor em premiações na temporada; confira

O Botafogo vai terminar a temporada de 2024 com uma bolada no bolso. Afinal, o atual campeão da Copa Liberadores e do Campeonato Brasileiro lidera o ranking entre clubes da Série A com o maior valor acumulado em premiações.

Além disso, o Glorioso foi a única equipe do Brasil a ultrapassar a quantia de R$ 200 milhões. Então, no total, o Alvinegro recebeu R$ 261.410.250,00. Esse valor foi acumulado após os títulos conquitados e também pelas participações na Copa do Brasil e Copa Intercontinental.

No torneio nacional, o Alvinegro caiu nas oitavas de final para o Bahia. Enquanto isso, no Mundial, perdeu na estreia para o Pachuca nesta quarta-feira (11), por 3 a 0, em partida válida pelas quartas de final. O ranking é de autoria do Espião Estatístico, do ge.

Assim, em segundo lugar na lista, está um outro representante do Rio de Janeiro, o Flamengo. O Rubro-Negro conquistou a Copa do Brasil, terminou o Brasileirão na terceira colocação e caiu nas quartas de final da Copa Libertadores. Portanto, acumulou R$ 178.355.770,00.

Confira o ranking completo

Botafogo: R$ 261.410.250,00 Flamengo: R$ 178.355.770,00 Atlético-MG: R$ 172.468.950,00 São Paulo: R$ 101.800.785,00 Palmeiras: R$ 95.573.435,00 Corinthians: R$ 77.517.430,00 Fluminense: R$ 76.337.670,00 Fortaleza: R$ 69.195.637,00 Cruzeiro: R$ 62.613.197,50 Grêmio: R$ 54.678.420,00 Internacional: R$ 54.549.397,50 Bahia: R$ 49.420.607,00 Vasco: R$ 49.300.000,00 Bragantino: R$ 39.894.580,00 Juventude: R$ 30.300.000,00 Athletico-PR: R$ 29.303.780,00 Vitória: R$ 25.422.705,00 Cuiabá: R$ 15.949.397,50 Atlético-GO: R$ 9.000.000,00 Criciúma: R$ 5.600.000,00

Por fim, o site informou que os valores podem variar devido ao câmbio nas premiações internacionais.

