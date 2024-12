Cruzeiro rejeita parcelamento e cobra Internacional por venda de Wesley

O Cruzeiro continua em disputa com o Internacional pela aquisição do atacante Wesley. Após o atraso no pagamento de parcelas, a diretoria cruzeirense deve acionar o CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) para cobrar aproximadamente R$ 7 milhões.

A diretoria colorada propôs concluir a compra em três anos, mas o Cruzeiro não aceitou. Agora, o clube mineiro afirma que o Internacional deve pagar pela compra de Wesley e também cita uma dívida de R$ 2,8 milhões referente ao meia Maurício, atualmente no Palmeiras.

LEIA MAIS: Dupla do São Paulo é oferecida ao Cruzeiro. Saiba quem são os jogadores

A negociação entre os clubes e Wesley ocorreu em fevereiro deste ano, no valor de €2 milhões (aproximadamente R$ 10,8 milhões). O Internacional detém 50% dos direitos econômicos do atacante, enquanto o Palmeiras detém os 50% restantes. Esta é a segunda notificação do Cruzeiro ao Internacional sobre a situação, após a primeira em setembro deste ano.

Pelo Internacional, Wesley reencontrou seu futebol sendo destaque da equipe que chegou a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas na reta final perdeu força, portanto, encerrando em quinto lugar com vaga na Libertadores de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.