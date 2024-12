Vasco espera retorno de jogadores lesionados para início de 2025

No último domingo (8), o Vasco encerrou a temporada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Cruzmaltino visa o próximo ano e, com isso, quer aproveitar o período sem jogos para acelerar a recuperação de jogadores presentes no Departamento de Saúde e Performance do clube.

Os atletas Adson e Estrella, quase 100%, já estão na fase de recondicionamento físico. Portanto, tudo indica que podem reforçar a equipe ainda na pré-temporada. No fim de agosto, o atacante sofreu uma fratura na tíbia da perna direita. Por outro lado, o meio precisou corrigir um problema no menisco do joelho direito através de cirurgia realizada em julho.

Além disso, segundo o site ge, JP também está na fase final do tratamento após cirurgia no joelho e é aguardado no início da pré-temporada. O jogador passou por uma artroscopia após sofrer uma pancada no empate em 2 a 2 com o Criciúma, em agosto deste ano, pelo Brasileirão.

Enquanto isso, o atacante David ainda segue distante de um possível retorno. Afinal, passou por cirurgia após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo no dia 29 de setembro, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro. Assim, a previsão para a recuperação é de seis a oito meses.

