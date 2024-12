‘Qual Hugo estou contratando?’: goleiro lembra conversa com diretor do Corinthians antes de acerto

A contratação de Hugo Souza foi a aposta do Corinthans para resolver o impasse na meta alvinegra. E o retorno foi satisfatório. Afinal, ele não apenas deu conta do recado como caiu nas graças da torcida. O jovem goleiro, assim, superou a desconfiança de outros momentos da carreira e se firmou no elenco.

Nesta quarta-feira (11), Hugo contou o que ouviu do diretor executivo do clube paulista na primeira conversa que tiveram. Fabinho Soldado, segundo ele, perguntou qual Hugo estava contratando.

“Fabinho Soldado me ligou: ‘Quero saber, afinal, qual Hugo eu estou contratando. Se estou contratando o Hugo que se deslumbrou com o futebol ou o que vai me dar resultado dentro de campo’. Eu virei: você vai contratar a melhor versão do Hugo, vai ver o Hugo que você nunca viu na sua vida. E, assim, acabou a ligação”, iniciou, em entrevista ao podcast ‘Podpah’.

“Demorou alguns dias para concretizar a negociação, se o (Carlos) Miguel ia sair mesmo. Mas cheguei aqui e aí já era. Eu, aliás, tinha muita certeza de que ia dar certo aqui, por todo esse trabalho que eu fiz nas férias. Falei: não tem como dar errado”, acrescentou.

Logo na estreia, Hugo recebeu o carinho da torcida corintiana. E, ao mostrar sua qualidade com o passar dos jogos, conquistou a Fiel.

“A primeira arte que eu posto, a torcida invade. Me abraçou. Faz muita diferença. Chego no Corinthians e treino 15 dias até meu primeiro jogo. Logo no primeiro, aquele bagulho surreal, arena lotada. Dez minutos de jogo (contra o Criciúma), o mano sai cara a cara comigo, eu abro o braço, a bola pega. Pensei: é, voltamos (risos)”, concluiu.

