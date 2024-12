Estêvão afirma não gostar de comparações com Neymar, após brilhar em jogo

Na quarta-feira (11), a Vila Belmiro, estádio do Santos, sediou o jogo beneficente “Natal Sem Fome”, organizado pelo ex-jogador Narciso, para arrecadar alimentos para instituições da Baixada Santista (SP). O evento reuniu nomes do futebol atual e ex-atletas, como Claudinho (Zenit), Matheus Bidu (Corinthians), Estêvão (Palmeiras), Marcos Assunção, Zé Roberto, Leandro Castán, Domingos, Zé Love, Madson e André Balada. Estêvão, do Palmeiras, foi o destaque, contribuindo para a vitória de seu time por 11 a 5.

Após o jogo, Estêvão falou sobre Neymar, seu ídolo. Durante a temporada atual houve muitos debates e comparações entre o atleta do Palmeiras e o craque revelado pelo Santos.

“Ele viveu sua história, eu quero construir a minha. Quanto mais brilhar, melhor para mim. Não estou pronto, tenho apenas 17 anos. Quero jogar com alegria e disputar outras vezes pela seleção.”

A entrada para o jogo foi dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar). Os jogadores retornarão aos seus clubes em janeiro para a temporada 2025, iniciando os campeonatos estaduais.

