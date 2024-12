Aníbal Moreno tem ano de consolidação no Palmeiras

De todas as contratações feitas pelo Palmeiras em 2024, Aníbal Moreno foi quem teve mais destaque durante toda a temporada. O jogador chegou para reforçar um setor que era carente no Verdão, caiu nas graças do técnico Abel Ferreira e não saiu mais do time titular.

No ano passado, o Palmeiras vinha atuando com Zé Rafael como primeiro volante, improvisado. A chegada de Aníbal Moreno fez com que o titular voltasse a sua posição de origem para dar chances ao argentino. Contudo, poucos esperavam que quem perderia a vaga no time titular, era o brasileiro.

Durante todo o ano, Abel mesclou o meio de campo, principalmente entre Zé Rafael e Richard Ríos, mas Aníbal Moreno sempre se manteve no time titular. Nesta temporada, ele disputou 62 jogos, sendo 52 como titular. Além disso, marcou quatro gols e deu duas assistências. Um dos grandes momentos do jogador em 2024 foi na final do Campeonato Paulista, onde ele marcou o gol do título, contra o Santos.

Aníbal Moreno foi constante em grande parte da temporada, mas oscilou na reta final do Campeonato Brasileiro. Após o último jogo do ano o técnico Abel Ferreira tentou justificar o “mau momento” nos últimos jogos do ano, citando a quantidade de jogos feita pelo atleta.

Em 2024, o Palmeiras contratou Bruno Rodrigues, Lázaro, Caio Paulista, Mauricio, Felipe Anderson e Agustin Giay. Mas nenhum deles teve a mesma evolução de Aníbal Moreno. Agora, o argentino tenta repetir as boas atuações no ano que vem para seguir sendo fundamental no esquema tático de Abel Ferreira.

