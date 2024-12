São Paulo conta com Arboleda para 2025, mas deixa futuro em aberto

São Paulo conta com Arboleda mas deixa futuro do zagueiro em aberto - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Apesar de muitas especulações sobre uma possível saída, o zagueiro Arboleda ainda faz parte dos planos do São Paulo. O defensor tem contrato com o Tricolor até o fim de 2027 e conta com apoio do técnico Luis Zubeldía. Mesmo com as tentativas do seu empresário de procurar um novo clube.

Nas últimas semanas, o nome de Arboleda foi relacionado ao Cruzeiro. Os agentes do zagueiro ligaram para Alexandre Mattos, diretor de futebol da Raposa, para saber de uma possível transferência. Contudo, as conversas não evoluíram. Além disso, o São Paulo ainda não recebeu nenhuma oferta pelo equatoriano e não pretende se desfazer de atletas, ainda mais os que têm contratos longos.

O que pode pesar para uma possível saída do defensor é a questão financeira. Arboleda é um dos jogadores com o salário mais alto do elenco e dificilmente um clube pagaria o que o atleta recebe no Tricolor. Contudo, o São Paulo sabe que a saída do equatoriano abriria um grande espaço na folha salarial.

O defensor é visto como uma das lideranças do elenco, que no próximo ano não terá grandes investimentos por conta do plano de recuperação financeira aprovado pelo Conselho Deliberativo. Entretanto, Arboleda terminou o ano em baixa, após falhar nos últimos jogos da temporada e acabar sendo preterido por outros defensores.

As opções do São Paulo na zaga

As opções de Zubeldía para zaga são: Alan Franco, Ruan Tressoldi, Sabino, Ferraresi, além dos garotos Igão e Matheus Belém. Agora, resta saber se Arboleda seguirá tendo um futuro no Morumbis ou vai procurar um novo clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.