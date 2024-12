Santos encaminha contratação de zagueiro do Novorizontino

O Santos está muito próximo de acertar sua primeira contratação para 2025. Trata-se do zagueiro Luisão, de 21 anos, que na última temporada defendeu o Novorizontino. Ele é uma aposta do Peixe para compor a linha de defesa e brigar por espaço no time em 2025. As conversas já estão bem avançadas.

Luisão tem contrato com o Novorizontino até dezembro de 2027, mas com a manutenção da equipe na Série B do Brasileirão para 2025, o clube vai precisar reajustar seu elenco. Assim, o time do interior paulista não deve fazer muito esforço para manter o jogador. Os valores a serem gastos pelo Santos na transferência não foram revelados.

Outro motivo para o Santos ir atrás de Luisão é por conta de uma possível saída de Jair. Afinal, o zagueiro interessa a alguns clubes europeus e pode deixar a Vila Belmiro caso uma proposta vantajosa chegue. Assim, a diretoria já se movimenta para repor uma lacuna no elenco.

Outras opções no setor ofensivo do Santos são Gil, que cogitou se aposentar, mas repensou a ideia e deve atuar até o final de 2025. Além disso, João Basso e Luan Peres também serão outros nomes no sistema defensivo. Já Alex Nascimento não faz parte dos planos do clube e negocia sua saída. O Remo aparece como principal interessado no atleta.

Contudo, o Santos deve aumentar sua busca por um novo treinador. Após a negociação com Luís Castro melar, o Peixe tem Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, da Argentina, como plano A para o comando técnico do clube em 2025.

