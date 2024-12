Sete jogadores em fim de contrato podem deixar o Grêmio

Imortal começa a planejar 2025 com algumas baixas no elenco - (crédito: Foto: Divulgação/Gremio)

Com a derrota para o Corinthians por 3 a 0 em casa no último domingo (8), o Grêmio encerrou a temporada de 2024. Com apenas o título do Campeonato Gaúcho no ano, o Imortal brigou para não cair na Série A e terminou na 14ª posição. Além disso, caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Agora, começa a planejar mudanças para a próxima temporada em busca de melhores resultados. O clube já teve algumas saídas confirmadas. É o caso do técnico Renato Gaúcho, que deixou o clube após mais de dois anos, além do lateral-direito Fabio e zagueiro Geromel, que se aposentaram dos gramados.

Agora, o Tricolor pode perder mais sete peças para 2025, já que muitos atletas estão em fim de contrato com a situação indefinida. Os atletas Diego Costa, Soteldo, Reinaldo, Rodrigo Caio e os goleiros Rafael Cabral, Felipe Scheibig e Thiago Beltrame possuem vínculo firmado até o fim de dezembro.

Segundo o ge, a chegada de um novo técnico pode influenciar nas decisões, mas a ideia é que a maioria deixe o clube para a próxima temporada. Porém, diferentemente desses casos, Reinaldo e Soteldo vivem uma outra situação.

O atacante venezuelano chegou do Santos por empréstimo e possui o valor de compra fixado em US$ 5 milhões (R$ 30 milhões pela cotação atual). A direria do Grêmio entende que a quantia é alta e, portanto, não deve seguir com o jogador por esse motivo. Já Reinaldo terá a situação avaliada de acordo com a oferta na posição.

