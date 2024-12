Cruzeiro aciona Internacional na CNRD por dívida na contratação de Wesley

Wesley não teve sorte no Cruzeiro - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Cruzeiro ainda busca receber os valores atrasados pela negociação do atacante Wesley junto ao Internacional. O clube mineiro cobra o pagamento de R$ 7 milhões.

Para garantir o recebimento, o Cruzeiro acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) devido aos atrasos nos pagamentos. O clube gaúcho chegou a oferecer um parcelamento da dívida, mas a Raposa recusou.

A diretoria do Cruzeiro também mencionou uma dívida relacionada a Maurício, atualmente no Palmeiras. O Internacional, no entanto, alega que o valor devido é de R$ 2,8 milhões.

Wesley deixou o Cruzeiro em fevereiro para se transferir ao Internacional. Na ocasião, o atacante custou ao Colorado R$ 10,8 milhões por 50% dos direitos econômicos. A outra metade permanece com o Palmeiras.

O Internacional afirmou que pretende resolver a situação e quitar a dívida. O pagamento em questão é referente a uma parcela vencida em setembro.

