Suécia encerra investigação de estupro em caso envolvendo Mbappé

Promotores da Suécia arquivaram a investigação de estupro com suposta participação de Kylian Mbappé, da seleção francesa e do Real Madrid. A decisão ocorreu por falta de evidências suficientes para dar prosseguimento ao caso e foi comunicada pela procuradora Marina Chirakova nesta quinta-feira (12).

“Considero falta de provas suficientes para exigir investigação. Está, portanto, encerrada [a apuração da denúncia]”, confirmou Chirakova em comunicado.

Kylian quebrou o silêncio sobre a acusação em entrevista ao programa ‘Clique X’, do Canal+, exibido no último domingo (8). O camisa 9 do Real Madrid negou a denúncia, que o liga ao suposto caso de estupro em Estocolmo, na Suécia, em outubro. “Fiquei supreso. Não recebi nada, nenhuma notificação”, declarou o jogador em um trecho.

O caso

Veículos de mídia suecos, incluindo a emissora de TV Aberta SVT, informaram que o francês havia se tornado “suspeito por motivos razoáveis de estupro” em Estocolmo. O caso supostamente aconteceu quando Kylian estava hospedado e curtindo a noite na cidade, no dia 10 de outubro.

O canal SVT disse, à época, que a reportagem tinha “documentos obtidos” com exclusividade sobre o caso. O Expressen seguiu uma linha semelhante e citou acesso a um relatório policial. Em meio às polêmicas e supostas revelações, a promotoria sueca confirmou a abertura de uma investigação por estupro contra Mbappé na visita de dois dias a Estocolmo.

Decisão da Promotoria

Como dito, a Autoridade de Promotoria Sueca divulgou a decisão de encerrar o caso nesta quinta-feira (12). O comunicado, porém, não mencionou o nome do alvo do inquérito.

“Durante o curso da investigação, houve uma pessoa designada suspeita por motivos razoáveis ??de estupro e dois casos de agressão sexual, mas minha avaliação é que as evidências não são suficientes para prosseguir, e portanto, a investigação está encerrada. A pessoa designada não recebeu notificações da suspeita de um crime”.

Defesa de Mbappé

Apesar de só ter quebrado o silencio em entrevista nesta semana, Kylian havia se defendido nas redes sociais. Poucos dias depois do início dos rumores, o astro citou o caso como algo ”calunioso da web” em uma publicação no X (antigo Twitter).

“Acusações totalmente falsas e irresponsáveis. Sua disseminação é inaceitável. Kylian Mbapé não tolerará em nenhuma circunstância que sua integridade, reputação e honra sejam manchadas por insinuações infundadas”, reforçou o representante do atleta à CNN.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.