Palmeiras terá o retorno de cinco emprestados em 2025

O jogador Eduard Atuesta, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Goi..s EC, durante partida v..lida pela vig..sima primeira rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco) - (crédito: Cesar Greco)

O Palmeiras já se movimenta no mercado e prepara chegadas e saídas visando 2025. Contudo, o clube também precisa saber o que vai fazer com os jogadores que retornam de empréstimo. É o caso de cinco atletas que voltam ao Verdão para a próxima temporada, mas tem seus futuros indefinidos.

Os emprestados do Palmeiras

O primeiro caso é de Atuesta. Inicialmente, a ideia do Palmeiras é encontrar um novo destino para o atleta, e uma venda é avaliada como o melhor caminho neste momento. Tanto que o Verdão já conversa com os representantes do meia sobre ofertas e interesse de outros clubes. Assim, sua permanência na Academia de Futebol é vista como muito improvável.

Além disso, outros dois zagueiros também voltam ao Palmeiras. O primeiro caso é de Henri, que jogou a última temporada pelo Mirassol, mas não teve espaço e acabou indo jogar no time sub-23 da equipe do interior paulista. Já Lucas Freitas teve um ano melhor, terminando como titular do Juventude, na reta final da série A. Ele é canhoto, característica que Abel deseja para o seu sistema defensivo. Os dois têm contrato com o Alviverde até o final de 2025, mas ainda não sabem se continuam no clube.

Já o meia-atacante Vitinho acabou emprestado para um clube da Noruega e terminou o Brasileirão da Série B no Novorizontino. Ele fez uma única partida pela equipe do interior e deve acabar sendo novamente emprestado. Por fim, Ruan Ribeiro, que defendeu o Paysandu em 2024, acabou sendo o jogador que mais atuou nesta lista, mas será reavaliado e tem seu futuro indefinido.

Apesar das indefinições, não significa que os nomes serão utilizados em 2025. O técnico Abel Ferreira deve estudar caso a caso para saber com quem deve contar. Contudo, a tendência é que todos procurem novas equipes no ano que vem.

