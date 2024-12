Corinthians acerta contratação de analista de mercado do Flamengo

O Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) do Corinthians ganhou um novo integrante. O Timão acertou a contratação de Lucas Pareto, que trabalhava como analista de mercado no Flamengo. Ele chega para compor o departamento chefiado por Renan Bloise, que também trabalhava no Rubro-Negro.

Lucas Pareto agora será um dos responsáveis por indicar nomes para reforçar o Corinthians em 2025. O departamento, aliás, vem ganhando bastante importância desde que Fabinho Soldado entrou no clube.

O executivo de futebol tem investido no departamento desde que chegou ao Parque São Jorge. O dirigente acredita que o setor é fundamental para melhorar o rendimento do elenco ao longo da temporada. Além disso, o Timão viu a assertividade nas contratações aumentarem após a melhora no Cifut.

Por exemplo, foi pelo Cifut que o Corinthians conseguiu mapear o mercado no meio do ano e trazer jogadores importantes e, principalmente, sem custos. É o caso do zagueiro André Ramalho, que chegou ao Parque São Jorge de graça. O departamento também é o grande responsável pela contratação do holandês Memphis Depay.

Cifut terá mais importância no Corinthians em 2025

O Cifut costuma analisar o desempenho dos atletas, mapear jogadores no mercado que possam preencher lacunas identificadas pelo departamento e pela comissão técnica. O departamento deve ganhar mais importância na próxima temporada, já que o Corinthians vai ter quatro competições para disputar, incluindo a Libertadores, onde a equipe vai entrar nas fases preliminares. Assim, o Timão espera construir um time competitivo para brigar por todas as frentes em 2025.

