Ex-padrasto de Neymar busca ”coroas” para gravação de conteúdo adulto

O ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos, está de volta ao Privacy – plataforma de conteúdo adulto. Ele havia interrompido as gravações por questões psicológicas, mas anunciou o retorno em uma publicação no X (antigo Twitter) na última quarta-feira (11).

“Tem alguma coroa no Privacy que vocês querem que eu grave?”, questionou Tiago no perfil. A busca é para encontrar uma interessada em gravar um filme adulto com ele.

Tiago Ramos confessou pensamentos contra própria vida há cerca de três semanas, após tentar reatar seu namoro com Nadine Santos, mãe de Neymar. Em seu desabafo, o influencer comunicou a pausa na produção de conteúdos adultos.

“Pessoal, estou com vontade de tirar minha vida. Eu sei que quem quer fazer isso não posta. Mas estou falando porque eu não consigo mais tentar provar nada: por favor, de coração. Orem por mim”, disse.

Repercussão

A maior parte dos público de Tiago Ramos se identifica como LGBTQIAPN+ e desaprovam conteúdos com mulheres, segundo ‘Jornal Massa’. Internautas manifestaram suas preferências na publicação. “Aff conteúdos heteros, guardando meu cartão nesse exato momento”, destacou um usuário.

Mãe de Neymar

Na última semana de novembro, Tiago Ramon revelou que Nadine Gonçalves o traiu enquanto namoravam, em 2020. “Agora sim que eu estou com ódio. Eu sei que eu errei, meu Deus. Mas como que esse tempo todo eu estou me humilhando para alguém e descobri agora outra parada dessa mesma pessoa”, desabafou nos stories.

Ele seguiu com a série de indiretas à Nadine. “Eu não acredito nisso, não. Olha, não existe amor nenhum no meu coração mais, existe só ódio agora. O fo** é sabe o quê? Pessoas que estavam ao meu lado não terem me dado nenhum sinal, não terem deixado nada passar. Pessoas que eu confiava”, e prosseguiu:

“Graças a Deus, Ele me tirou dessa mer**. Porque eu sou pior que essa mer**, mas uma hora vocês vão descobrir a verdade e saber do que eu estou falando”, concluiu Ramos.

Um dia antes, o influencer negou que seu interesse por Nadine envolvia dinheiro, mas se justificava ”pela mulher linda” e pelo que fazia com ele. “Fez um novinho de 20 anos, porque na época eu tinha 22 anos, se apaixonar por uma coroa gostosa”.

