Adriano Martins termina Brasileirão com segundo maior número de interceptações

O atleta Adriano Martins, zagueiro do Atlético-GO, se destacou em 2024 ao fazer sua estreia na elite do futebol brasileiro. Ele foi o jogador do Dragão com mais atuações no Campeonato Brasileiro e ficou em segundo lugar entre todos os atletas em interceptações (56). Além disso, foi o oitavo com mais passes progressivos realizados (309), segundo dados do SofScore e Wyscout.

Campeão Goiano pelo Rubro-Negro, o zagueiro quebrou seu próprio recorde de jogos em uma temporada, totalizando 55 partidas, sendo 54 como titular. Recentemente, ele foi associado ao Vasco, Ulsan FC (Coreia do Sul) e Sivasspor FC (Turquia) como possíveis destinos a partir de janeiro de 2025. No entanto, até o momento, não há confirmação de negociações por parte do jogador ou do clube.

Com passagens pelas categorias de base do Vitória, Adriano Martins passou por clubes de menor expressão na carreira, como Uberlândia-MG, Bonsucesso-RJ e Francana-SP. Mas foi no Novorizontino-SP onde se destacou mais. No clube paulista, o jogador disputou 62 jogos e esteve presente na campanha que levou a equipe da Série D do Brasileirão até a Série B, além de contribuir para a promoção do time à primeira divisão do futebol paulista.

Números de Adriano Martins em 2024 (Fonte: Wyscout)

76,1% das ações totais bem-sucedidas (3265)

3 Gols

2 Assistências

87,8% dos passes certos (2328)

53% dos passes longos certos (304)

68,4% dos dribles completados com sucesso (19)

62,6% dos duelos ganhos (578)

64,1% dos duelos aéreos vencidos (206)

242 Interceptações

62,5% dos carrinhos bem-sucedidos (8)

156 Alívios de bola

68,4% de acerto nos passes para o terço final (380)

1609 Passes recebidos

80,1% dos passes para frente certos (1060)

97% dos passes para trás certos (134)

