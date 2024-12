Vasco abre conversas pelo volante Tchê Tchê, do Botafogo

O Vasco tem interesse em contratar o volante Tchê Tchê, do Botafogo. O Cruz-Maltino, aliás, já iniciou as conversas para saber do interesse do jogador, que tem contrato até o fim de 2024 com o Glorioso. A informação é do “Uol”.

Além do Vasco, outros dois clubes brasileiros, um do México e outro da Turquia consultaram a situação de Tchê Tchê nas últimas semanas. No entanto, o volante só irá avaliar o seu futuro nas próximas semanas.

O meio-campista de 32 anos não deve permanecer no Glorioso na temporada 2025, apesar de ter participado de grande parte das partidas nos títulos brasileiro e da Libertadores. Tchê Tchê atuou em 150 jogos pelo Botafogo. Contratado em abril de 2022, ele foi uma das primeiras aquisições da gestão de John Textor, em uma negociação que custou cerca de R$ 5 milhões ao clube carioca.

Tchê Tchê foi revelado pelo Osasco Audax e tem passagens por Guaratinguetá, Boa Esporte, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG e Dínamo de Kiev (Ucrânia), antes de chegar ao Botafogo. Nesta temporada, marcou um gol em 55 jogos pelo Glorioso.