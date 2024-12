São Paulo se acerta com Wendell e agora busca liberação do Porto

O São Paulo se acertou com o lateral-esquerdo Wendell, para ele reforçar a equipe em 2025. O Tricolor já definiu tempo de contrato, salário e projeto esportivo com o jogador, faltando agora a liberação do Porto, de Portugal, para que o negócio se concretize.

Wendell tem vínculo com o clube português até o meio do ano e pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Contudo, a ideia do São Paulo é tê-lo já na pré-temporada de 2025, que será realizada nos Estados Unidos. O Porto, aliás, também não deve dificultar sua saída, já que o atleta não está nos planos do clube e pode sair de graça em junho.

Contudo, o Porto também deseja receber uma compensação financeira para liberar o atleta antes do previsto. O São Paulo, por sua vez, passando por dificuldades financeiras, não deve oferecer uma quantia alta para ter o jogador.

As conversas evoluíram nos últimos dias e entre São Paulo e Wendell já há um acordo. Clube e empresários do atleta já acertaram questões financeiras para que o jogador assine com o Tricolor. A boa relação do lateral com o presidente Julio Casares, construída durante a Copa América, foi fundamental. O presidente ligou para o jogador nos últimos dias, enquanto esteve na Inglaterra, e praticamente sacramentou o negócio.

Lateral-esquerda é prioridade no São Paulo

A lateral esquerda é uma verdadeira dor de cabeça para o São Paulo em 2025. Isso porque Welington fechou com o Southampton, da Inglaterra, e deixará o clube no ano que vem. Já Jamal Lewis, com uma lesão no tornozelo esquerdo, voltou ao Newcastle para tratar a contusão e não joga mais pelo Tricolor. O jovem Patryck é o único da função no atual elenco.

