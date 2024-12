Indefinição no tempo de contrato trava renovação de Romero com o Corinthians

A situação de Ángel Romero no Corinthians para 2025 ainda não está resolvida. Apesar do desejo do jogador, da comissão técnica do clube pela sua permanência, alguns entraves ainda travam a renovação do vínculo do paraguaio, que termina no final deste mês.

O principal deles é o tempo de contrato. Enquanto o Corinthians oferece a renovação por apenas um ano, o paraguaio deseja estender o vínculo por mais duas temporadas. A diretoria do Timão e o empresário do atacante vão conversar novamente na próxima semana e a expectativa, mesmo com a divergência, é por um desfecho positivo.

Após a vitória contra o Grêmio, no último domingo (08), Romero falou sobre a sua situação.

“Ainda não terminou a negociação. Começamos desde que o Corinthians se salvou do rebaixamento, estávamos perto da Libertadores. Começamos a negociar a minha renovação, mas estou muito feliz de poder fechar um ano muito bom. Meu contrato termina 31 de dezembro, não tem nada definido ainda, mas estou otimista que vou continuar”, ressaltou o paraguaio.

Ángel Romero possui uma grande identificação com a torcida corinthiana. O paraguaio é o estrangeiro com mais jogos e mais gols com a camisa do Corinthians, além de artilheiro da Neo Química Arena, com 38 gols marcados.

