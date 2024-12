Rodrigo Fernández se despede do Newells e fica próximo de retorno ao Santos

Emprestado pelo Santos ao Newell’s Old Boys até o final da temporada, o volante uruguaio Rodrigo Fernández está próximo do retorno ao Brasil. Na última quarta-feira (11), o jogador publicou uma carta aberta em seu Instagram se despedindo do clube argentino e de seus torcedores.

Fernández foi emprestado pelo Peixe por um ano no começo de 2024. O negócio fez parte da reestruturação do clube paulista após o rebaixamento para a Série B. Entretanto, a situação do uruguaio no Santos ainda não está definida. O Alvinegro tem contrato com o volante até o final de 2025 e ainda não se sabe se o clube manterá o jogador no elenco ou se o negociará.

Nesta temporada, pelo Newell’s, o jogador disputou 31 partidas pelo Campeonato Argentino, não fez nenhum gol, mas recebeu 16 cartões amarelos e foi expulso duas vezes. Os Leprosos estão na 26ª colocação do campeonato, com 25 pontos.

O uruguaio chegou ao Santos em março de 2022, vindo do Guaraní do Paraguai. Pelo Peixe, atuou em 83 partidas e marcou dois gols.

