Como Fluminense pretende repatriar Richarlison em 2025

O Fluminense sabe que contratar um jogador do peso como Richarlison é difícil. Diante disso, o Tricolor procura algumas soluções para tentar convencer o atacante e também o Tottenham, da Inglaterra, e ter o atleta para a temporada 2025. A ideia inicial é ter o jogador por empréstimo com opção de compra ao final dele.

De acordo com a ‘ESPN”, pessoas próximas ao jogador acreditam que uma saída de Richarlison agora é bem difícil que aconteça, mesmo em fase delicada no clube inglês. A diretoria tricolor, entretanto, aposta em alguns trunfos para, quem sabe, conseguir transformar o sonho em realidade. O primeiro deles é a identificação do jogador com o clube, já que o atleta defendeu o Tricolor em duas temporadas, entre 2016 e 2017.

A favor dos cariocas também pesa que o contrato de Richarlison com o Tottenham não tem multa. Além disso, o Fluminense aposta todas as suas fichas na vitrine que o Mundial poderia dar ao jogador, atualmente sem espaço na Inglaterra e fora das convocações da seleção. Em sete partidas disputadas até aqui, o atleta foi titular em apenas uma delas, totalizando 173 minutos em campo na temporada.

O Fluminense já tem o Thiago Silva como um dos destaques para o Super Mundial, mas a diretoria quer ter uma cara também para o ataque. Assim, o plano A é Richarlison. Em contato inicial, o atacante respondeu positivamente e, assim, vai construir a proposta diante do seu estafe e do Tottenham.

Fora isso, recentemente, Richarlison anunciou em suas redes sociais que será pai pela primeira vez. A criação do filho no seu país de origem também pode ser um fator que possa a cativar o jogador a fechar com o Fluminense. No entanto, nada está definido.

O Fluminense vendeu Richarlison em 2017 por 12,5 milhões de euros (R$ 46 milhões) para o Watford, da Inglaterra. Agora, espera contar com o retorno do brasileiro para 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.