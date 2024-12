Empresário do ramo artístico faz tatuagem com autógrafo de Neymar

O respeito que Neymar tem de alguns brasileiros é inegável. Tanto que um fã conhecido, um empresário renomado no marketing artístico no Rio, Raoni Soares, pediu um autógrafo do craque não em um pedaço de papel, mas entregou a caneta ao atacante e pediu que ele assinasse em seu braço. Em seguida, ele decidiu eternizar na pele o momento.

Raoni, que trabalha diretamente com artistas cariocas frisou a consideração que tem pelo astro. Assim, ressaltou que a homenagem simboliza não somente a admiração pela carreira de Neymar, bem como o fato de o jogador ser uma referência para milhões de pessoas pelo mundo.

“Foi uma honra conhecer o Neymar, um ícone do futebol mundial e alguém que representa tão bem o Brasil. Decidi fazer a tatuagem porque o autógrafo dele simboliza a motivação e o legado que ele deixa em todos nós”, detalhou o fã.

Posteriormente, o craque agradeceu ao tomar conhecimento da decisão do empresário em registrar o momento em sua pele o encontro.

“Fico muito honrado com essa homenagem do Raoni. Saber que meu trabalho inspira as pessoas a ponto de quererem eternizar esse momento é algo que me emociona e me motiva a continuar dando o meu melhor, dentro e fora de campo”, destacou o atacante.

Filha mais nova de Neymar recebe atendimento médico

Na última quarta-feira (11), Helena, filha caçula do craque Neymar, precisou receber cuidados médicos. A mãe da menina, Amanda Kimberlly, publicou uma foto do atendimento em um hospital, mas não explicou o motivo.

Na imagem publicada em uma rede social, a mãe desabafou sobre o sofrimento de ver a filha doente aparece o pé da menina, acompanhado de uma mensagem da modelo. Porém, nesta quinta-feira (12), a influenciadora publicou um texto informando que Helena está bem, além de um vídeo onde a pequena aparece sorridente. Desta forma, tranquilizou seus seguidores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.