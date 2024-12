Matheus Gonçalves, do Flamengo, dubla áudio polêmico de traição

O jogador Matheus Gonçalves, do Flamengo, resolveu dublar o episódio polêmico em que se envolveu meses atrás, quando teve uma traição exposta. Em tom de deboche, o meia-atacante brincou com o seu pedido para que a amante tomasse remédio após uma relação sexual.

Na época, Matheus acabou filmado em um motel com uma mulher dentro da banheira. As imagens viralizaram juntamente com um áudio dele, em que implorava a Manu Soares, com quem se envolveu, para que tomasse um anticoncepcional após o encontro.

“Menina, toma remédio, eu te mando o pix, pelo amor de Deus”, dizia a mensagem de WhatsApp, que foi enviada após um segundo encontro entre os dois, logo depois de um jogo em 25 de julho. Foi justamente este áudio que o jogador do Flamengo dublou ao lado de um amigo.

Além deste caso extraconjugal, o camisa 20 teria se envolvido com uma outra mulher. De acordo com o portal ‘Leo Dias’, o jogador começou a seguir e interagir com Ana Júlia, de 21 anos. Ele teria se apresentado como solteiro e fornecido um número de contato para ela. Posteriormente, eles agendaram o primeiro encontro.

