Santos prepara lista de dispensa com 20 jogadores; Confira os nomes

De olho no retorno para a Série A na próxima temporada, o Santos já começa a trabalhar com os nomes que não devem ficar no clube alvinegro para a próxima temporada. O Peixe enviou uma lista de dispensa para empresários, em busca de negócios com os atletas nesta janela de transferência. A intenção é abrir espaço na folha salarial para reforços.

Ao todo, 20 jogadores não permanecem no clube após o acesso à Série A. Entre eles, estão jogadores que foram titulares ao longo da campanha da Série B, como o lateral-direito Hayner e o argentino Júlio Furch. O argentino, junto com Patrick, é um dos casos mais complicados, pois os jogadores possuem aumento salarial previsto e não renderam nesta temporada.

Também estão selecionados jogadores que estão emprestados e retornariam ao Santos em 2025. Entre eles, Lucas Lima, que está no Sport. Além do meia, o lateral João Lucas, que está no Juventude, o volante Rodrigo Fernández, que estava no Newell’s Old Boys, e o atacante Morelos, que foi cedido ao Atlético Nacional em 2024, não devem voltar à Vila Belmiro após o término do contrato de empréstimo.

Entre os jogadores presentes na lista, Matheus Nunes é o jogador que está com a situação mais encaminhada. O meia de 21 anos está em negociação avançada com a Portuguesa para a disputa do Campeonato Paulista.

Confira a lista de dispensa do Santos:

Goleiro: Vladimir

Laterais-direitos: Hayner, Rodrigo Ferreira e João Lucas

Zagueiros: Luiz Felipe, Alex e Diego Borges

Meio-campistas: Sandry, Rodrigo Fernández, Vinicius Balieiro, Matheus Nunes, Balão, Patrick, Lucas Lima e Billy Arce

Atacantes: Andrey, Furch, Morelos, Enzo e Yusupha Njie

