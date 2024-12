Hugo Souza revela conversa delicada com Vitor Pereira no Flamengo

O goleiro Hugo Souza, que hoje defende o Corinthians, revelou em entrevista ao podcast Denílson Show, sobre um momento em sua passagem pelo Flamengo com o técnico Vitor Pereira. Em 2023, o jogador negociava com o Benfica, de Portugal, e era terceira opção do clube carioca, atrás de Santos e Matheus Cunha.

“Eu cheguei para o auxiliar dele e perguntei como era para conversar com ele. Ele disse para chegar na sala dele. Diego Alves já tinha se despedido, eu bati na porta dele e falei: ‘professor, estava treinando separado porque estava em uma negociação, não deu certo, e eu acabei o ano como segundo goleiro. Eu queria saber o que preciso fazer para convencer o senhor de que eu posso jogar'”, detalhou na entrevista.

“Ele meteu assim para mim, não vou falar tudo: ‘primeiro você tem que me mostrar nos treinos, porque não me mostrou nada ainda. Desculpa, mas não sei o que o Benfica viu em você para começar a negociação”, completou Hugo.

Depois disso, o goleiro ainda contou que saiu da sala pensando que “nunca jogaria enquanto ele estivesse no cargo”. Em julho de 2023, ele foi para o Chaves, também de Portugal, por empréstimo. Após bom desempenho, foi negociado com o Corinthians.

