Grupo Globo encerra Série A de 2024 com audiência de 143 milhões

O Grupo Globo encerrou a edição do Campeonato Brasileiro de 2024 com alcance total de 143 milhões. Tais resultados levam em consideração as coberturas de jogos pelos canais da TV aberta e fechada da companhia.

O jogo na TV Globo, que contou com a maior média nacional de audiência foi Palmeiras e Botafogo, no dia 26 de novembro. Um confronto decisivo, pois a vitória do Glorioso encaminhou o título da Série A para o time carioca. O grupo de comunicação teve nesse duelo uma média de 22 pontos e 40% de conexão com os aparelhos que estavam ligados ao PNT (Painel Nacional de Televisão), padrão que analisa os 15 mercados regionais e que conta com a avaliação da Kantar Ibope Media.

Já no cenário da TV paga, o jogo de maior audiência no SporTV foi o clássico paulista entre Corinthians x Palmeiras, no dia 4 de novembro, também nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A estimativa, aliás, foi de 4,7 milhões pessoas por minuto na média. Assim, se tornou a décima maior audiência da TV por assinatura na história, mensuração que já ocorre há 10 anos. O canal do Grupo Globo ainda apresentou um crescimento de 8% ao comparar a edição anterior da competição no decorrer da disputa.

Rodada final da Série A deixa Grupo Globo no topo da audiência

Além disso, a rodada final da Série A também possibilitou o SporTV a ficar nas duas primeiras colocações levando em consideração a audiência na TV fechada. Deste modo, Botafogo x São Paulo, que assegurou o título brasileiro para o Alvinegro ficou na liderança. Com 111% de vantagem para o terceiro lugar. Já a despedida de Gabigol do Flamengo no confronto com o Vitória, que foi transmitida no SporTV2, ficou na segunda colocação. A vantagem foi de 45% para o terceiro lugar.

