Gustavo Scarpa não garante permanência no Atlético: ‘Amanhã não se sabe’

Scarpa não cravou permanência no Atlético, em 2025 - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Gustavo Scarpa, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, também foi uma peça importante no Atlético em 2024. Contudo, ele não garante permanência no clube mineiro para a temporada de 2025.

Em entrevista à “Eptv”, afiliada da Rede Globo, o jogador falou sobre o longo contrato com o Galo, mas não garantiu que irá cumpri-lo.

“Amanhã a gente não sabe. Sou muito grato a Deus por toda a oportunidade que tive no Atlético. Estou de férias. Tenho contrato longo com o Atlético, mas vamos primeiro curtir essas férias”, disse ele, em entrevista no interior de São Paulo.

Gustavo Scarpa foi anunciado no fim de 2023, após uma longa negociação. A transação foi complexa e exigiu a dedicação dos profissionais do Atlético, com Rodrigo Caetano, então diretor de futebol, à frente.

Com a camisa do Galo, ele marcou nove gols e deu 11 assistências, somando 65 jogos. Foi importante nas campanhas da Copa do Brasil e da Libertadores, ambas com a segunda colocação.

“Infelizmente, a gente não conquistou o que queria. Serve de aprendizado. É levantar a cabeça e tentar buscar um ano de 2025 melhor do que o que passou. Não conquistamos os títulos que desejávamos. Precisamos lidar com essa frustração”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.