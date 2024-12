Alan Kardec tem pertences roubados em mudança para o Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (12), o atacante Alan Kardec, que está deixando o Atlético-MG após duas temporadas, teve seus itens de mudança roubados no Rio de Janeiro. O próprio jogador foi às redes sociais e comentou sobre a situação, que ocorreu próximo à Avenida Brasil.

Aliás, a empresa responsável pela mudança enviou uma mensagem ao jogador informando que o motorista e seu auxiliar foram rendidos por criminosos e levados para uma comunidade no Rio de Janeiro. Após o roubo, ambos foram orientados a prestar depoimentos em uma delegacia em Bonsucesso, bairro da zona norte carioca.

Contudo, até o momento desta publicação, o caminhão com os pertences de Alan Kardec não foi encontrado. Sem espaço no Atlético, que conta com Hulk, Vargas, Paulinho e Deyverson no ataque, o jogador, portanto, busca um novo destino para a próxima temporada.

Todavia, natural do Rio de Janeiro, o atacante começou sua carreira no Vasco em 2007, mas também já defendeu Internacional, São Paulo, Santos, Palmeiras e clubes da Ásia. No Galo, foi campeão mineiro em 2024 sob o comando de Gabriel Milito.

