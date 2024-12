Petkovic e Diego Ribas marcam golaços na Copa Fla Brasil; veja

No dia que encerrou a Copa Fla Brasil 2024, os ídolos do Flamengo Petkovic e Diego Ribas deixaram suas marcas no Maracanã. Com direito a um golaço de cada, Time Petkovic e Time Diego ficaram num empate em 13 a 13 na partida festiva no Maior do Mundo, nesta quinta-feira (12).

Mesmo aos 52 anos, Pet deixou um lindo gol de falta – na mesma baliza em que fez o gol do título carioca de 2001 sobre o Vasco, também em cobrança próxima à meia-lua. Já Diego, ídolo recente, que pendurou as chuteiras em dezembro de 2022, marcou uma pintura de bicicleta.

O ‘Jogo das Estrelas’ faz parte da Copa Fla Brasil, evento da Escola do Flamengo, que reúne crianças (5 a 18 anos) e adultos, que tiveram a oportunidade de ver e até mesmo atuar no mítico campo do Maracanã.

Veja o gol de Petkovic

Teve golaço do @Petkovic10 também! Óbvio! ??????#CRF pic.twitter.com/XMnHsqMCFS — Flamengo (@Flamengo) December 12, 2024

Agora o de Diego Ribas

Que golaço do @ribasdiego10! ???? linda demais! Você acompanha o Flamengo Stars da Copa Fla na FlaTV! https://t.co/1uwhOTyza4#CRF pic.twitter.com/NADsqdL6E0 — Flamengo (@Flamengo) December 12, 2024

