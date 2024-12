Adriano revela nervosismo antes de despedida pelo Flamengo

Adriano Imperador estará ao lado de inúmeros craques para sua despedida oficial dos gramados e o próprio jogador se vê ansioso para o evento, que ocorrerá no domingo (15), no Maracanã. Será em jogo de ídolos do Flamengo contra ídolos da Itália – com italianos, mas também brasileiros que atuaram por times do país da Bota, como Ronaldo, Aldair, Dida, entre outros.

“Didico” celebrou o reencontro com amigos e ex-companheiros, exaltando que a partida será no Maracanã, onde fez história com a camisa do Fla.

“Não dá nem para acreditar. Estou ansioso e não sou de ficar assim. Vou rever amigos que jogaram comigo muito tempo atrás, poder jogar com camisas importantes da minha vida, ainda mais no Maracanã. Como não ficar nervoso? Não tem como. Espero que seja um evento maravilhoso para os torcedores e para mim também, porque eu mereço (risos)”, revelou em entrevista ao “ge”, divulgada nesta quinta-feira (12).

‘Estou nervoso!’

Adriano, que marcou 46 gols em 94 partidas pelo Flamengo (passagens de 1999 a 2001 e 2009 a 2010), não escondeu, inclusive, o nervosismo de poder se despedir do futebol. Sua última partida foi em 2016, pelo Miami United.

“É um sonho! São jogadores que o mundo inteiro ama. Poder fazer esse último jogo com eles vai ser importante neste final de carreira. Espero que o pessoal goste e possamos fazer um espetáculo muito bonito para todos. Estou nervoso! A ficha não caiu ainda. Na minha cabeça, tinha que ter, porque eu nunca tive uma despedida. Só falava que ia dar um tempo. O pessoal teve essa ideia e eu aceitei. Espero que dê tudo certo”.

O jogo festivo será às 17h (de Brasília), no Maracanã, e Adriano jogará um tempo em cada lado.

