Yuri Alberto, do Corinthians, recebe premiações e revela conversa com Alerrandro

Nesta quinta-feira (12), Yuri Alberto foi à sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ele recebeu, diretamente do presidente da CBF, uma homenagem por ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. Yuri marcou 15 gols e empatou com Alerrando, do Vitória. Os dois atacantes vão receber R$ 175 mil: R$ 100 mil de premiação fixa e R$ 5 mil por gol marcado. A dupla foi campeã do Sul-Americano Sub-17, no Chile, em 2017, pela Seleção Brasileira. Eles mantêm uma amizade desde aquele momento.

Yuri Alberto aproveitou para contar uma conversa com seu ex-companheiro de seleção e hoje rival na disputa pela artilharia. “No penúltimo ou no último jogo, mandei mensagem para ele e falei: ‘Vai parar de fazer gol, não?’ Ele respondeu: ‘Irmão, nós vamos até o último.’ Eu disse: ‘Pô, irmão, estou muito feliz. A gente merece muito, só a gente sabe o que passamos. Estou feliz de estar dividindo esse momento com você’. Quero mandar um grande abraço. Ele é um grande centroavante, foi premiado com o gol mais bonito do Brasileirão e sou muito fã dele”, disse Yuri Alberto na sede da CBF.

Números de Yuri Alberto na temporada

“Foi um momento muito especial, ao lado da minha família. Fazia muito tempo que não vinha para cá, e retornar ganhando esse prêmio torna a temporada ainda mais especial. Foi uma temporada de amadurecimento e aprendizado. Mas, graças a Deus, com o apoio da minha família e de Deus, consegui recuperar-se e terminar como artilheiro do Brasileiro”, concluiu ao receber o prêmio.

Todavia, na temporada, Yuri passou por momentos difíceis, mas terminou em alta. No início de 2024, foi criticado pelos torcedores por perder gols e ficar vários jogos sem marcar. Agora, encerra a temporada como artilheiro geral do Corinthians, com 31 gols anotados.

