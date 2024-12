Fluminense derrota o Santos e está na final da Copinha feminina

Fluminense bate o Santos no Canindé e se garante na final da Copinha Feminina - (crédito: Foto: Marcos Ribolli/Ag. Paulistão)

O Fluminense está na final da Copinha feminina. Nesta quinta-feira (12), o Tricolor carioca venceu o Santos por 2 a 0, no Canindé, em São Paulo (SP), e se garantiu na decisão da segunda edição do torneio, já tradicional entre os homens.

Adrielly e Rayka garantiram o triunfo do Fluminense, que agora enfrentará o Internacional na decisão. O Colorado despachou a Ferroviária (SP), na última quarta (11), em decisão nos pênaltis após 1 a 1 no tempo normal e foi, assim, o primeiro a chegar na finalíssima.

O primeiro gol saiu aos 17′, com falha grave da zaga santista. Emily recuou errado e Adrielly foi esperta para chegar antes da goleira, dribá-la e tocar, então, para o fundo do gol vazio.

Na etapa final, logo aos 4′, a própria Adrielly deixou Rayka na cara do gol em lindo lançamento do círculo central. A camisa 10 chutou na saída da goleira para dobrar a vantagem e classificar as Guerreiras para a grande decisão.

A final será no Pacaembu, às 17h (de Brasília) do domingo (15). O Flamengo é o campeão da primeira e única edição, disputada em 2023. A equipe rubro-negra bateu o Botafogo na final, o que significa que três das quatro finalistas saíram do Rio de Janeiro.

