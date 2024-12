Braithwaite superou a irregularidade do Grêmio no Campeonato Brasileiro

A campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro foi marcada pela irregularidade dos gaúchos. Tanto que flertaram contra o rebaixamento até a reta final da competição. Entretanto, o atacante Martin Braithwaite foi na contramão deste cenário. Afinal, ele teve rápido impacto na equipe mesmo depois de concretizar sua transferência no segundo semestre de 2024.

Em 18 partidas na Série A, o dinamarquês, de 33 anos, marcou oito gols e deu duas assistências. Assim, mesmo participando de metade do torneio, se estabeleceu como o artilheiro do Imortal e líder em participações em gols da equipe, com 10. De forma geral na temporada, apenas Cristaldo, com 13 gols teve melhor desempenho que Braithwaite. Além disso, o camisa 22 se igualou a Diego Costa, que também integra o elenco desde o início da temporada.

Logo em sua estreia na vitória sobre o Cuiabá, o atacante já havia anotado dois gols. O maior intervalo que o dinamarquês ficou sem balançar as redes adversárias foram três partidas, situação que comprova a sua regularidade. Bem como atesta que se consolidou como um jogador participativo no Tricolor Gaúcho.

Desde a sua estreia, um outro cenário que comprova seu impacto no time é que ele marcou o mesmo número gols de Estevão na Série A, que terminou como o vice-artilheiro da competição. Neste sentido, o seu rendimento foi inferior a Alerrandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians. Ambos se sobressaíram no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, os dois se consolidaram como goleadores do torneio.

Grêmio tem esperança na manutenção do destaque de Braithwaite em 2025

Assim, o desempenho que Braithwaite apresentou com somente seis meses no Grêmio causa esperança de uma evolução ou manutenção do nível de atuação no próximo ano. Até porque o atleta vai participar de uma pré-temporada. Além disso, caso as escolhas de treinador e reforços se provem acertadas podem contribuir neste cenário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.