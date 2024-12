Atlético praticamente iguala proposta e endurece saída de Everson para o Bahia

O Bahia chegou com força para tentar contratar Everson, mas não esperava a determinação do Atlético em manter o goleiro. Com isso, a tendência é que o arqueiro permaneça em Belo Horizonte.

O contrato de Everson termina no fim de 2025. Além disso, a multa para uma saída imediata no mercado brasileiro é considerada alta para o Bahia. Dessa forma, o Atlético demonstra certa tranquilidade em relação à permanência do jogador.

Para reforçar essa segurança, o Galo igualou parte da proposta feita pelo Tricolor da Boa Terra, que ofereceu um contrato de três temporadas. O Atlético também apresentou uma oferta de mais três anos com a camisa alvinegra.

O salário oferecido pelo Bahia, no entanto, é maior. O Tricolor propôs cerca de R$ 1 milhão mensais, enquanto o Galo está disposto a pagar no máximo R$ 750 mil. Ainda assim, o Atlético valorizou o goleiro com esse aumento salarial e agora aposta no desejo de Everson de permanecer em Belo Horizonte. Em entrevista recente, o jogador afirmou que quer continuar na capital mineira.

“Na minha mesa, no meu telefone, não chegou nenhuma proposta, vazou, lógico que a gente acaba acompanhando seu nome e fica entrando já na mídia. Primeira oportunidade que eu tenho de falar, mas pra mim não chegou nada, meu foco sempre foi, já deixei claro, isso que é de continuar no Atlético, de estender o meu tempo aqui, esse é o meu desejo”, declarou o goleiro.

O Bahia tentou atrair Everson com dois argumentos principais: a classificação para a Copa Libertadores e a possibilidade de trabalhar novamente com Rogério Ceni, com quem já atuou no São Paulo. Contudo, esses fatores ainda não foram decisivos.

