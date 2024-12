Botafogo tem ano mágico e encerra temporada com conquistas dentro e fora de campo

Botafogo conquistou a Taça Rio no início do ano - (crédito: Úrsula Nery/FERJ)

O Botafogo viveu a melhor temporada da sua história. Foram três títulos, sendo um inédito, e dois deles em um intervalo de oito dias. Além disso, em 2024, o Alvinegro fez contratações históricas, partidas memoráveis, recordes em programa de sócios e foi, ainda, o time brasileiro que mais entrou em campo, com 75 jogos.

A temporada do Botafogo não começou bem. Isso porque ficou apenas em quinto lugar no Campeonato Carioca e teve de jogar a Taça Rio, praticamente um torneio de consolação entre os que ficaram entre quinto e oitavo lugares na tabela. O Alvinegro, aliás, ficou com o troféu. Ao todo, no Estadual, foram 15 jogos, com dez vitórias, dois empates e três derrotas, 29 gols marcados e 13 sofridos.

Já na Copa do Brasil, o Alvinegro entrou na terceira fase, mas não durou muito. Disputou apenas duas eliminatórias e caiu nas oitavas de final para o Bahia. Foram apenas quatro partidas, com duas vitórias, um empate e uma derrota, quatro gols a favor e três sofridos.

Vale ressaltar que a chegada do técnico Artur Jorge em abril fez toda a diferença para o desempenho do Botafogo nas competições, com exceção da Copa do Brasil, em que ele já estava no comando desde o início.

Botafogo na busca pela ‘Glória Eterna’

Por outro lado, nas outras duas principais competições no ano, só deu Botafogo. Em busca da “Glória Eterna”, o Botafogo começou cedo a sua caminhada na Libertadores. Precisou disputar a fase preliminar, sendo, portanto, o time que mais entrou em campo na competição – assim como foi o clube brasileiro com mais jogos na temporada. Depois de passar na fase preliminar e também na fase de grupos, pegou o Palmeiras logo nas oitavas de final. E conseguiu a classificação com uma vitória em casa e um empate em São Paulo. Não faltou emoção, literalmente, até os minutos finais.

Já nas quartas de final, um confronto contra o São Paulo – e mais uma vez uma classificação com emoção até o fim. Após dois empates, o Alvinegro garantiu a vaga na semifinal nos pênaltis. O confronto antes da tão sonhada e inédita final ocorreu contra o Peñarol. E não podia ter sido melhor: goleada por 5 a 0 em casa com todos os gols no segundo tempo. E uma vantagem enorme no placar para o jogo de volta.

No entanto, o Alvinegro esqueceu da vantagem e fez um jogo nervoso fora de casa. Os adversários chegaram a abrir 2 a 0. Thiago Almada descontou e logo depois o Peñarol fez mais um. Mas não deu tempo de mais nada: o Botafogo conquistou a vaga inédita na final.

A final épica

A decisão da Libertadores mais uma vez foi brasileira, contra o Atlético Mineiro. E a partida mais memorável do ano. Com menos de um minuto, Gregore foi expulso e o Glorioso ficou com um jogador a menos a partida inteira. Porém, ainda no primeiro tempo, Luiz Henrique marcou o primeiro e sofreu um pênalti minutos depois, convertido por Alex Telles. O Galo chegou a descontar com Vargas, mas Júnior Santos fechou o placar nos acréscimos: 3 a 1. Um jogo que ficará para sempre na memória dos torcedores alvinegros.

Assim, ao todo na Libertadores, o Botafogo atuou em 17 jogos, venceu oito, empatou seis e sofreu três derrotas. Além disso, marcou 31 gols e levou 17. Além da goleada na semifinal, o Alvinegro venceu o Aurora-BOL por 6 a 0 na segunda fase – com show de Júnior Santos, que balançou as redes quatro vezes. Aliás, ele foi o artilheiro da competição com dez gols. Vale ressaltar que o atacante ficou meses fora por conta de uma lesão.

Dessa vez veio o Brasileiro

No Campeonato Brasileiro, a equipe ficou maior parte da competição na ponta da tabela: 22 vezes. Porém, apesar de ter assumido pela primeira vez na quarta rodada, foi a partir da 16° em que ficou mais estável na liderança. Há três rodadas do fim, chegou a ver o Palmeiras assumir o posto de líder, mas conseguiu recuperar justamente em um confronto contra o Verdão – e assim, deixou de lado o fantasma de 2023, quando perdeu o título para o próprio clube paulista.

Em 38 rodadas, foram 23 vitórias, dez empates e apenas cinco derrotas. O Alvinegro ainda teve um saldo de 30 gols: marcou 59 e levou 29. Dentre as partidas mais marcantes do Glorioso na competição, as duas vitórias contra o Palmeiras – pelo confronto direto e a rivalidade recente – no primeiro turno, no Nilton Santos: 1 a 0. Na segunda fase da competição, uma vitória por 3 a 1, em pleno Allianz Parque, e o retorno a liderança faltando apenas quatro dias para a final da Libertadores.

Outros jogos que mostraram a força do Botafogo foram os clássicos contra Flamengo e Vasco no segundo turno. Frente ao Rubro-Negro, goleada por 4 a 1 com brilho de Matheus Martins. Já diante do Cruz-Maltino, um show de futebol e um placar de 3 a 0, com dois golaços em apenas 11 minutos de jogo.

Tentou o Mundial, mas não deu

Para fechar a temporada, o Botafogo disputou a Copa Intercontinental. O Alvinegro conquistou a vaga após vencer a Libertadores. Dessa forma, no dia seguinte à conquista do Brasileiro, a equipe embarcou com o destino ao Qatar para disputar a competição. O desafio era passar o Pachuca, do México, para chegar às semifinais. No entanto, fazendo o jogo de número 75 do ano, o Glorioso perdeu por 3 a 0 e deu adeus ao campeonato.

Botafogo nas contratações

O Botafogo fechou a segunda janela de transferências com o maior investimento da história do clube e, assim, fez história com o investimento em contratações no ano: R$373,2 milhões. Dentre eles, os dois jogadores mais caros da história do Glorioso. Primeiro, Luiz Henrique, que chegou no início do ano por R$106,6 milhões. Já na segunda janela de transferências, Thiago Almada. O argentino custou R$ 120,6 milhões aos cofres do Alvinegro.

Os selecionáveis

Com boas atuações pelo Botafogo, Luiz Henrique e Igor Jesus tiveram conquistas individuais: foram convocados para representar a Seleção Brasileira pela primeira vez em 2024 – e seguiram sendo chamados por Dorival Júnior. Aliás, Igor Jesus foi titular logo na sua primeira partida – e marcou gol. O pantera não ficou atrás, marcou dois gols e contribuiu com uma assistência em seis partidas. Além disso, Alex Telles também voltou a ter uma oportunidade com a amarelinha.

Já o zagueiro Bastos, um dos destaques na posição na temporada, voltou a ser convocado para a seleção da Angola depois de três anos sem ter uma oportunidade. Outros jogadores como Gatito Fernandez, Savarino e Thiago Almada também seguiram sendo convocados para suas seleções: Paraguai, Venezuela e Argentina, respectivamente.

Torcida do Botafogo presente

Com um ano incrível, o Botafogo atingiu uma marca importante no início de dezembro. O clube ultrapassou a marca de 80 mil sócio torcedores. Dessa forma, o Alvinegro atingiu um recorde. Pela primeira vez na história o clube chega a esse número de sócios torcedores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.