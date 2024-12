Vasco propõe renovação de contrato e aumento salarial a Léo Jardim

Um dos principais destaques do Vasco na temporada, Léo Jardim conquistou seu espaço sem deixar brecha para a concorrência na meta cruz-maltina, seja Ivan (em 2023) ou Keiller (2024). Com isso, a diretoria ofereceu uma proposta de renovação ao arqueiro de mais quatro temporadas, até dezembro de 2028, com direito a um aumento salarial. A informação é do portal “ge”.

Além disso, acrescentou uma cláusula de renovação automática até 2029 caso ele atinja uma meta. Esta seria atuar em 50% dos jogos do time no último ano do vínculo. Quem está à frente das conversas é o CEO Carlos Amodeo e o executivo de futebol Marcelo Sant’ana.

Afinal, Léo Jardim entra em 2025 em seu último ano de contrato e pode a partir de julho assinar um pré-contrato com outros clubes. Valorizado no mercado, já teve sondagens de clubes da Europa, como o Sporting, de Portugal.

Dentro e fora de campo, o goleiro estabeleceu uma forte identificação com o clube carioca e exerce o papel de liderança essencial para ajudar os mais jovens. Até porque se tornou o segundo capitão do time, atrás apenas de Vegetti.

LEIA MAIS: Vasco abre conversas pelo volante Tchê Tchê, do Botafogo

Jardim foi o único jogador a atuar nas 38 partidas nos campeonatos de 2023 e 2024, sendo essencial na campanha da Copa do Brasil, quando o time chegou às semifinais. Ele defendeu pênaltis nas decisões contra Água Santa (segunda fase), Fortaleza (oitavas) e Athletico (quartas).