São Paulo aguarda saída para avançar por reforços em 2025

O São Paulo ainda não vem se mostrando agressivo na janela de transferências. Sem saber exatamente quanto poderá investir em reforços na próxima temporada, o Tricolor vem adotando cautela e, neste momento, vem priorizando a definição de quem vai ficar e quem vai ser negociado no elenco.

Do atual elenco comandado pelo técnico Luis Zubeldía, três jogadores já têm saídas confirmadas. Um deles é Jamal Lewis, que passará por uma cirurgia no tornozelo esquerdo e retornará para a Inglaterra. Outros dois são Orejuela e Jhegson Mendéz, que retornaram de empréstimo, mas não fazem parte dos planos do clube. Além do trio, há a possibilidade de mais saídas, mas apenas que seja vantajoso para o São Paulo.

Só depois que ao menos a maioria das saídas para 2025 forem confirmadas é que o São Paulo vai intensificar negociações no mercado. Isso porque o Tricolor saberá exatamente quando poderá gastar atrás de reforços. Mesmo com a implementação do FIDC (Fundo de Investimento de Direitos Creditórios) a partir de 2025.

Afinal, o Tricolor terá até R$ 350 milhões ou metade da receita bruta do ano anterior para salários, direitos de imagem, encargos e contratações de novos atletas. O clube precisará passar a temporada sem estourar o teto estabelecido pelo fundo de investimentos.

A única contratação que o São Paulo deve seguir em frente é de Wendell. O lateral-esquerdo é prioridade da diretoria no ano que vem e está negociando sua saída do Porto, de Portugal.

