Palmeiras se recusa a entrar em leilão por Facundo Torres

O Palmeiras tinha tudo certo para acertar com Facundo Torres, do Orlando City. Contudo, a entrada do Cruz Azul, do México, na disputa pelo atacante, gerou um incômodo no Verdão. Afinal, os americanos já haviam aceitado a oferta Alviverde, que por sua vez, se recusa a entrar em um leilão.

O Verdão já possui um acordo com o clube da Flórida, que está disposto a manter o trato. A decisão final será de Facundo. O Palmeiras sabe do interesse do clube mexicano, mas ainda não recebeu nenhuma sinalização que o uruguaio optou pelo Cruz Azul e trabalha para fechar o negócio.

Há o receio de que o estafe de Facundo Torres pode transformar o negócio em uma disputa de quem paga mais. Desta forma, o Verdão se recusa a fazer leilão e sairia da briga, pois já tinha um acordo alinhado até a entrada tardia do Cruz Azul.

Em entrevista à “Radio 890”, do Uruguai, o empresário Edgardo “Chino” Lasalvia, um dos agentes do jogador, deixou pública a concorrência do clube mexicano e considera o Cruz Azul favorito para ficar com Facundo.

“O Brasil tem um problema muito importante com o dólar. O Cruz Azul, em todo momento, queria isso, subiu os valores e o técnico o chamou. Isso faz com que eles estejam mais próximos”, afirmou em entrevista à rádio uruguaia.

O acordo do Palmeiras com o Orlando City é de 12 milhões de dólares, que seria a maior venda da história do clube norte-americano. Contudo, o Cruz Azul está disposto a pagar mais pelo atacante. Os americanos não vão entrar em conflito e vão deixar a escolha totalmente para o atacante uruguaio.

Quem é o alvo do Palmeiras

O atacante, de 24 anos, atua como ponta pelos dois lados, mas prefere jogar pela direita. Facundo é cria do Peñarol, clube que deixou em 2022, para ir à MLS. No mesmo ano, foi convocado para defender a Celeste na Copa do Mundo de 2022.

