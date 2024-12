Carreira e vida de zagueiro do Real Madrid investigado por conteúdos pedófilos

Raúl Asencio ganhou o status de ‘solução caseira’ para Carlo Ancelotti em meio à crise de lesões no Real Madrid. Em paralelo às chances como substituto de Éder Militão, o jovem zagueiro é investigado por crime sexual envolvendo menor de idade. Ele figura na lista de atletas da base merengue suspeitos de produzir e compartilhar vídeos com adolescentes de 16 anos.

O crime, segundo investigações, teria acontecido em setembro, nas Ilhas Canárias, na costa noroeste da África. A vítima fez a denúncia acompanhada da mãe e alegou ter sido filmada enquanto matinha relações sexuais com um jogador do clube espanhol. O vídeo rodou grupos de WhatsApp de diferentes categorias do Real Madrid.

Sabe-se que Asencio não participou do ato sexual, mas não há, pelo menos por ora, clareza de seu envolvimento. As investigações tentam concluir se Raúl recebeu o vídeo ou ajudou a repassá-lo entre outros grupos de atletas.

Real Madrid

Nascido em fevereiro de 2003, Raúl Asencio del Rosário tem 21 anos e é natural de Las Palmas, Espanha. Ele chegou a defender um clube local por um período, mas ingressou na academia de base do Real Madrid ainda muito novo, aos 13.

O zagueiro de 1,84 m se destaca pelo condicionamento físico e pelo poderio de decisão com a bola. Não à toa, figura entre os grandes destaques defensivos do Real Madrid Castilla e está na lista de promessas do futebol espanhol. Raúl estreou na La Liga pelo elenco principal na vitória por 4 a 0 sobre o Osasuna, entrando como substituto.

A ‘promoção’ ao time principal ocorreu de forma forçada devido à série de lesões que atingem o elenco de Ancelotti. Tanto o brasileiro Éder Militão quanto o austríaco David Alaba estão em processo de recuperação de ruptura nos ligamentos do joelho.

O caso

As gravações da adolescente de 16 anos percorrem grupos e, ainda de acordo com o UOL, atletas do elenco principal tiveram acesso à filmagem. Bem como jovens do Castilla e jogadores do Real C acessaram o conteúdo com teor pedófilo e pornográfico.

Três jogadores da base do Real chegaram a ser detidos à época pela transmissão das imagens. Asencio, contudo, não esteva entre os jovens.