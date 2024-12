Internacional se interessa na contratação de Nathan Silva

O Internacional já faz os seus primeiros movimentos no mercado para reforçar o seu elenco. Uma das prioridades da diretoria é a contratação de um zagueiro e Nathan Silva, que atualmente defende o Pumas, do México, recebeu sondagem do Colorado. A intenção foi tomar conhecimento das condições do negócio, de acordo com o portal “Revista Colorada”.

Caso decida avançar nas tratativas, o Inter terá que se esforçar para concluir a negociação. Até porque os próprios empresários do jogador entendem que é um cenário difícil. Afinal, ele ainda tem mais três anos de contrato e é titular da equipe mexicana, outro fator que pode atrapalhar a sua saída. No ano, foram 22 jogos pelo Pumas.

Outra qualidade que Nathan Silva apresenta e Roger Machado busca aproveitar em peças já no elenco e até mesmo em reforços é a polivalência. Isso porque, além de zagueiro, ele também pode atuar como volante.

Internacional foca em reforçar o sistema defensivo

A comissão técnica entende que a zaga é uma das principais carências no grupo, principalmente na quantidade de opções disponíveis. Isso porque Gabriel Mercado ainda será desfalque pelo menos até o segundo semestre do próximo ano. O experiente defensor se recupera de uma cirurgia depois de sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo. Desta forma, os jogadores aptos são Clayton Sampaio, Rogel, Vitão e Victor Gabriel.

O segundo até passou por uma intervenção cirúrgica na mão esquerda antes da última rodada da Série A. Contudo, vai se recuperar a tempo para início das competições. O último atleta ainda não teve a chance de estrear pelo time principal do Inter. Ele está cedido por empréstimo ao Sport até o fim de 2024 e a intenção da diretoria é que ele permaneça no Beira-Rio.

Vitão é um zagueiro que desperta o interesse de clubes europeus há um tempo como, por exemplo, do Real Betis, da Espanha, e do Napoli, da Itália. A propósito, o clube de Sevilha ficou próximo de contratá-lo na última janela. Havia o acerto entre as partes, mas as tratativas não se concretizaram devido a um empecilho referente ao Fair Play Financeiro, na ocasião.

Outras posições que o Internacional mapeia no mercado de transferências são volante e ponta. No meio de campo, Erick, que foi rebaixado com o Athletico, volta a ser pauta no clube gaúcho. Além disso, no caso de manter Bernabei, que já está no elenco, o Colorado tenta convencer o Celtic a fechar um negócio que não seja tão prejudicial financeiramente. Isso porque a pedida inicial dos escoceses é de cinco milhões de euros (quase R$ 31, 9 milhões na cotação atual).

