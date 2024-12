Destaque do Flamengo, Arrascaeta afirma desejo de jogar pelo Peñarol

Todo jogador de futebol tem um time do coração. Um deles é o uruguaio Arrascaeta, que é um dos destaques do Flamengo desde a sua chegada. Em entrevista ao “ge”, o meia afirmou que deseja atuar pelo Peñarol, do Uruguai. No entanto, ele também quer encerrar a carreira pelo Rubro-Negro, onde tem grande identificação.

“É difícil falar de futuro. Eu já falei com o meu agente que a única coisa que me faltou na carreira foi jogar pelo clube que eu era torcedor, o Peñarol. Mas não se pode ter tudo na vida. Um dia chamei o Landim para falar: “Presidente, se tiver a oportunidade, eu quero me aposentar aqui. Aí, é com vocês”. Sou muito novo ainda, há muita coisa para acontecer, mas a cidade, a equipe tem uma conexão muito forte e toda vez que vou ao Maraca e fico na torcida eu digo: “Está louco, quero jogar muito lá dentro ainda!”, disse o jogador.

Importância da terapia

Ainda em entrevista, Arrascaeta também comentou a importância de terapia para sua personalidade. Além disso, ele destacou que se sente mais preparado para lidar com as situações.

“A terapia tem mudado muito minha personalidade também. Estando em um clube grande como o Flamengo, não é fácil e virar um dos líderes. Era um pouco difícil para um cara fechado que não falava muito com as pessoas, não falava com os companheiros para motivá-los. E eu falei com meu psicólogo que precisava mudar isso e saber expressar para fora das coisas que eu sinto. Hoje me sinto muito mais preparado”, destacou

O camisa 14, aliás, ainda se recupera de uma artroscopia no joelho e se prepara para ficar à disposição do Flamengo na pré-temporada de 2025. Dessa forma, o meia se reapresenta no Fla junto com o elenco em 08 de janeiro e viaja para os Estados Unidos no dia 10, onde a delegação fica por duas semanas.

