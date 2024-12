São Paulo acerta empréstimo de zagueiro para a Chapecoense

O São Paulo acertou o empréstimo do zagueiro Matheus Belém para a Chapecoense. O defensor tem 21 anos e começou sua carreira nas categorias de base do Tricolor Paulista. Ele vai atuar pelo time de Chapecó por toda a próxima temporada, tendo seu contrato se encerrando em novembro de 2025.

“Estou muito feliz e motivado para jogar na Chape. Quando recebi a proposta não pensei duas vezes para aceitar. Espero ajudar a equipe neste desafio de levar a Chape ao lugar que ela merece estar”, disse Matheus Belém, em sua chegada.

O zagueiro estreou pelo Tricolor Paulista em 2023, disputando três partidas naquele ano: uma do Campeonato Paulista e duas da Série A do Campeonato Brasileiro. Em uma partida contra o RB Bragantino, no ano passado, chegou a ser destaque e eleito o melhor do embate. O desempenho fez com que o atleta tivesse uma expectativa de ser mais utilizado, mas não aconteceu.

Em 2024 foi relacionado para cinco partidas do estadual, duas da Libertadores da América e na primeira rodada do Brasileirão, mas não atuou em nenhuma delas. Assim, como o São Paulo passa por uma reformulação, o Tricolor entende que o defensor pode ganhar mais minutos atuando em outra equipe.

Neste ano, o São Paulo acertou a renovação de contrato do jogador. Assim, o Tricolor tem a expectativa do retorno do jogador em um futuro breve. Contudo, espera que o defensor ganhe experiência e minutos suficientes para provar que pode ser útil dentro do clube.

