John, do Botafogo, entra na mira de três clubes

John, goleiro do Botafogo - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

O interesse dos clubes nos jogadores do Botafogo já começou a aparecer. A temporada do Alvinegro terminou na última quarta-feira (11), e agora a diretoria vai começar a definir as saídas, chegadas e quem vai permanecer no elenco. O goleiro John, por sua vez, já está na mira de pelo menos três clubes.

Bahia, o Galatasaray e um clube mexicano demonstram interesse em contratar o jogador, de acordo com o jornalista André Hernan, do “UOL”. John tem contrato com o Botafogo até o fim de 2027.

Até o momento, portanto, os clubes realizaram sondagens e analisam para tentar começar uma negociação para contar com o goleiro na próxima temporada.

É certo que pelo menos oito jogadores vão deixar o Botafogo no fim deste ano. Eduardo recusou uma proposta de renovação com o Alvinegro. Por outro lado, os zagueiros Pablo e Adryelson estão emprestados e vão retornar aos seus clubes, Flamengo e Lyon, respectivamente. O lateral Marçal, o atacante Óscar Romero e o volante Tchê Tchê não vão ter o contrato renovado. Por fim, Thiago Almada confirmou que também não fica no Glorioso.

Vale destacar também que o lateral Rafael se aposentou na partida contra o São Paulo, que consagrou o título do Campeonato Brasileiro ao Alvinegro. Dessa forma, o Botafogo vai começar a se movimentar para repor as saídas e, claro, analisar as propostas dos jogadores que, a princípio, vão permanecer.

