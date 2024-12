Lei do potencial construtivo de São Januário é publicado pelo Diário oficial da Prefeitura

O Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro publicou nesta sexta-feira (13) o decreto que regulamenta a lei de venda do potencial construtivo de São Januário, casa do Vasco. Também houve decreto por parte do prefeito Eduardo Paes quanto ao tombamento do estádio.

Dessa forma, o Vasco está livre para finalizar as negociações da venda do potencial construtivo. Este dinheiro será para a reforma, prevista para meados de 2025. O decreto Nº 55511 diz o seguinte:

“Regulamenta a Lei Complementar nº 272, de 3 de julho de 2024, que institui a Operação Urbana Consorciada do Estádio de São Januário no bairro Vasco da Gama, estabelece diretrizes urbanísticas para a área de abrangência delimitada na Operação, permite a Transferência do Direito de Construir, institui Conselho Consultivo e dá outras providências”, diz parte do texto.

A lei permite que o Vasco venda até 280 mil m² do terreno de São Januário. Este espaço não será utilizado pelo Cruz-Maltino, que pode negociar em títulos para empresas construírem em outras regiões da cidade. A expectativa é que o clube levante R$ 500 milhões, sendo que o valor será exclusivo para a reforma do estádio vascaíno.

